Tempistica rispettata. Leonardo Sernicola può essere ormai considerato il sesto acquisto estivo del Benevento Calcio. Mancano i passaggi formali, ma ormai l’intesa è stata raggiunta ed è già iniziato lo scambio di documenti con la Cremonese, società di appartenenza. Che, stranamente, aveva inserito il terzino di Civita Castellana nella lista dei tesserati convocati che ieri mattina si sarebbero dovuti presentare al centro sportivo ‘Arvedi’ di Cremona, per i test atletici e le visite mediche. Cosa che invece Sernicola svolgerà con il Benevento, già a partire da questa mattina, quando scatterà l’iter che – salvo imprevisti – si concluderà con la firma sul contratto triennale messo sul tavolo dal club di via Santa Colomba.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia