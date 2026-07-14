I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno intensificato i controlli nelle aree della movida e nelle località a maggiore afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le verifiche, finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, hanno interessato numerose attività di ristorazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, facendo emergere diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria e strutturale.

In provincia di Benevento è stata invece disposta la sospensione immediata di un agriturismo per gravi carenze igieniche, mentre un’altra struttura è stata diffidata per irregolarità riscontrate durante i controlli.

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