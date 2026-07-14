Gepos, nodo dipendenti: scontro sindacati-azienda

“Le organizzazioni sindacali CGIL FP e UIL FP denunciano pubblicamente la gravissima situazione che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori della Clinica Gepos di Telese Terme, ai quali, ancora oggi, non è stato corrisposto lo stipendio del mese precedente”, così in una nota Taddeo Pompeo (CGIL FP Benevento) e De Luca Giovanni (UiL FP Benevento). La Gepos, a sua volta, rompe il silenzio e replica punto per punto alla nota con cui FP Cgil e Uil Fp avevano denunciato criticità nell’organizzazione del lavoro della sala operatoria e possibili violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Nella lunga comunicazione indirizzata alle autorità competenti, la società respinge integralmente le accuse, definendo la ricostruzione dei sindacati “parziale, imprecisa e smentita dalla documentazione aziendale”.

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