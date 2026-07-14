La Conferenza nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale ha proclamato la mobilitazione nazionale da ieri e fino al 15 luglio.

Lo spiega Patrizia Sannino, Garante della Provincia di Benevento, che per illustrare le motivazioni della mobilitazione ha sottolineato iltitolo del Documento elaborato dalla Conferenza nazionale: ‘Non c’è più tempo: fermare la strage di vite e di diritti nelle carceri italiane’.

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