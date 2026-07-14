A Baselice il sindaco Massimo Maddalena, ha deciso di porre dei limiti agli orari di apertura dei pubblici esercizi.

Con la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, i gestori potevano determinare in autonomia gli orari di apertura e chiusura senza vincoli statali.

Tuttavia, il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti di limitazione degli orari di chiusura, in deroga alla normativa, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la quiete e la sicurezza urbana.

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