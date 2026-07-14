La comicità come strumento per leggere la società, la satira chiamata a confrontarsi con i social e con la politica, il lavoro dell’attore inteso come trasformazione e la moda raccontata attraverso competenza e leggerezza. La quarta serata del Bct – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento ha attraversato linguaggi e mondi differenti, mantenendo un filo conduttore preciso: la capacità di osservare il presente senza prendersi troppo sul serio.

Tra gli incontri più attesi quelli con Pio e Amedeo e con Marcello Cesena, Simona Garbarino e Alessandro Betti, protagonisti del cast di GialappaShow. Spazio anche all’intenso percorso artistico di Sara Drago e alla coppia formata da Enzo Miccio e Carla Gozzi, pronta ancora una volta a interrogare, con ironia, lo stile degli italiani.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia