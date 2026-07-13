Sono stati Raffaele Petrillo (Podisti Alto Sannio) con il tempo di 44’20” e Lara Matrone (Team Vesuvius) con il tempo di 59’35” i vincitori della seconda edizione del Trail Running dei Laghi Fortorini. La manifestazione, che si è svolta su un percorso di 11km con oltre duecento partecipanti anche da altre regioni del sud Italia, ha visto la partenza dal lago Mignatta di San Giorgio la Molara, attraversando i comuni di Molinara, San Marco dei Cavoti e Montefalcone di Val Fortore, fino all’arrivo di Foiano di Val Fortore, dopo il passaggio sul lago San Giovanni. Un circuito immerso nella natura, che ha attraversato alcune delle strade più affascinanti del beneventano.

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