Grande successo di pubblico sabato sera al Concerto per la Solidarietà della Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo e la Modern Orchestra, sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Fusco, organizzato nelle Terme di Telese nell’ambito del “Telesia for Peoples” e che è stato dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità.

Sul palco sono saliti 55 elementi, tra coristi e musicisti, che hanno dato vita al progetto musicale che è stato capace di unire varie culture musicali.

Un riconoscimento ufficiale al direttore Fusco è stato consegnato a inizio spettacolo dal Sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso che ha nuovamente ringraziato gli organizzatori che “da tredici anni scelgono le Terme di Telese come location del ‘Telesia for Peoples’, uno degli eventi estivi più importanti del Sannio sia per contenuti che per partecipazione”.