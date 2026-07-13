Una domenica di ansia per gli abitanti di Apice e delle zone limitrofe. All’alba di ieri, 12 luglio, una scossa di terremoto ha svegliato la popolazione, portando apprensione in diversi comuni della provincia di Benevento e dell’Irpinia. Secondo i dati ufficiali rilasciati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma ha avuto luogo alle 4:56 con epicentro localizzato a solo 1 km a est di Apice. La magnitudo registrata è stata di 3.3 della scala Richter, con un ipocentro (la profondità della scossa) stimato a circa 13 chilometri. In tutto, sono state cinque le scosse registrate. L’ultima rilevata dalla Rete Sismica Sannita dell’Osservatorio “Luigi Palmieri”, è avvenuta alle 10,57 di ML 1.5.

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