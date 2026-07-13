La Giunta del Comune di Sassinoro ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per i lavori di miglioramento sismico della palestra comunale in via Casale Valle

Le opere dovrebbero essere realizzate con il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Infatti, la Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico relativo al fondo per la prevenzione del rischio sismico, per l’invio di manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali, come rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali.

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