L’amministrazione comunale di Pontelandolfo ha deciso di istituire il “Nonno Vigile”. La Giunta, guidata dal sindaco Valerio Testa, ha approvato il progetto come attività di volontario con scopi e finalità di rilevanza sociale.

Con il progetto l’amministrazione intende garantire la vigilanza grazie a cittadini anziani residenti, all’entrata e all’uscita degli alunni, di tutti i plessi scolastici delle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

In questo modo le persone anziane verranno stimolate a sviluppare relazioni, contrastare il fenomeno della solitudine e a perseguire ulteriormente la sicurezza dell’ambiente esterno in prossimità delle scuole, fornendo un ulteriore referente per i bambini, le famiglie e gli insegnanti.

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