L’arte della pizza napoletana contemporanea incontra la perfezione matematica, e il risultato è un trionfo assoluto. Nei giorni scorsi la cornice di Faicchio ha ospitato la finalissima della My Special Pizza Competition, l’attesa gara tecnica amatoriale che quest’anno ha registrato il più alto numero di partecipanti di sempre. Su quasi 1000 pizze valutate durante i serratissimi turni online, solo dieci provetti pizzaioli hanno staccato il pass per la sfida dal vivo.

Tra forni accesi e profumi inebrianti, a conquistare il gradino più alto del podio, totalizzando l’incredibile punteggio di 93,5 su 100, è stato il talento sangiorgese Vincenzo Bocchino, conosciuto da tutti i suoi follower come “Noel”. Con la sua inimitabile creazione, ribattezzata “Viola d’Autore”, ha letteralmente stregato una giuria composta da pizzaioli professionisti e amatori dal curriculum di altissimo livello.

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