Montesarchio – Conclusi i lavori sulla Statale Vitulanese: riasfaltati 1,2 km di strada

Importanti novità sul fronte della viabilità e della sicurezza stradale nel territorio di Montesarchio. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del manto stradale sulla Strada Statale Vitulanese, un’arteria provinciale storicamente segnata da ataviche criticità strutturali e da tempo al centro delle preoccupazioni dei cittadini e dell’Amministrazione comunale.

Grazie a una proficua sinergia istituzionale, l’intervento inizialmente programmato dalla Provincia di Benevento è stato significativamente ampliato in corso d’opera. A fronte dei 900 metri originariamente previsti dal piano di intervento, i lavori hanno consentito la completa riasfaltatura di ben 1,2 chilometri di strada, garantendo così una copertura più estesa e un ripristino decisamente più efficace della carreggiata.

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