Il Benevento si prepara ad accogliere il sesto acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Sarà Leonardo Sernicola che verrà prelevato a titolo definitivo dalla Cremonese e firmerà un contratto di tre anni con il sodalizio di via Santa Colomba. Il laterale originario di Civita Castellana è stato convocato dai grigiorossi per le visite mediche che anticipano il raduno pre-campionato: Sernicola dovrebbe presentarsi oggi al centro sportivo ‘Giovanni Arvedi’, ma in realtà test atletici e visite mediche li svolgerà con la Strega, nonostante la convocazione ufficiale del suo attuale club, con cui il Benevento ha trovato un’intesa di massima (oggi potrebbe iniziare lo scambio di documenti).

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