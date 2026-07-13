Energia: Miwa Energia Spa, nel 2025 volano i ricavi

Roma, 13 lug. (Labitalia) – Miwa Energia S.p.a., operatore di riferimento nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, annuncia l’approvazione dei risultati economico-finanziari relativi all’esercizio 2025 e la contestuale presentazione del suo terzo Bilancio di Sostenibilità consecutivo, redatto su base volontaria in conformità al framework europeo Efrag Vsme (standard per le pmi non quotate, Raccomandazione UE 2025/1710). I dati d’esercizio evidenziano una crescita strutturale straordinaria capace di coniugare una solida performance reddituale con un profondo impegno verso il territorio, le persone e la transizione ecologica. Secondo il ceo Michele Zullo “le performance conseguite nel corso dell’esercizio 2025 testimoniano in modo inequivocabile come la solidità economico-finanziaria rappresenti la condizione abilitante e il motore principale per il perseguimento di obiettivi di beneficio comune in ottica esg. Per Miwa Energia SpA, la crescita non si esaurisce nelle sole metriche di bilancio, ma si realizza nella capacità di generare valore condiviso nel lungo termine, promuovendo un impatto positivo e tangibile sul territorio e valorizzando il nostro capitale umano come asse strategico prioritario. Il nostro obiettivo è consolidare il posizionamento di Miwa Energia quale punto di riferimento del settore per trasparenza, prossimità e governance, dimostrando come un modello societario a forte matrice valoriale possa esprimere un’elevata competitività su scala nazionale e guidare concretamente il percorso verso la transizione ecologica”.

L’esercizio 2025 si è chiuso con un fatturato della capogruppo pari a 30,4 milioni di euro e con un consolidato di Gruppo che si attesta a 31.221.174 euro, segnando un +28% rispetto all’anno precedente. I principali indicatori di redditività testimoniano l’efficienza operativa e la solidità del modello di business: margine operativo lordo (Mol/Ebitda) quasi raddoppiato, raggiungendo i 2,5 milioni di euro; utile netto quintuplicato rispetto allo scorso esercizio, attestandosi a 1,39 milioni di euro; redditività ai vertici del settore, il Roi raggiunge un eccellente 42%, mentre il Roe netto si attesta al 48,9% , a fronte di un contestuale decremento dell’esposizione verso il sistema bancario di circa 400 mila euro. In linea con le raccomandazioni della Commissione Europea, Miwa Energia ha integrato la strategia esg direttamente nelle proprie decisioni industriali attraverso un team multidisciplinare e uno steering committee coordinato da Vincenzo la Croce in qualità di Sustainability Project Manager. Le performance di sostenibilità sono state misurate ufficialmente dalla piattaforma Ecomate, che ha rilasciato a Miwa Energia un Rating esg Classe Bbb, riconoscendo un rischio medio/basso.

Tra i progetti avviati spicca l’installazione di un impianto fotovoltaico da 23,94 kW su pensiline per il parcheggio auto della sede di Apice e il percorso dedicato alla tutela della biodiversità che si intreccia il progetto Miwa Dream, attorno al quale è stato avviato un percorso di rigenerazione ecologica che valorizza i vitigni autoctoni del Sannio, nonché la coltivazione di ulivi e di melograni, puntando anche sulla produzione di succo biologico di melagrana e sull’avvio di un birrificio artigianale, trasformando così le aree verdi del Gruppo in infrastrutture ecologiche attive. Sl 31 dicembre 2025 l’organico conta 24 dipendenti, tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. L’azienda ha introdotto servizi d’avanguardia come lo Sportello di ascolto e il Coaching aziendale per il benessere psicofisico del personale. Sul fronte della comunità, è stato completato il Pala Miwa, mentre è in corso di completamento il Miwa Sport Village, un centro sportivo in grado di accogliere oltre 300 giovani atleti del territorio. Oltre all’assenza di qualsiasi sanzione o infrazione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha confermato a Miwa Energia il prestigioso Rating di Legalità di “due stelle più (+)”.