Ai nastri di partenza una campagna controlli impulsata da Polizia Municipale di Benevento e il concessionario tributi locali Soget, con ad oggetto verifiche sulle occupazioni di suolo pubblico effettuate da pubblici esercizi e dalle attività di somministrazione presenti sul territorio comunale.

L’attività di controllo interesserà sia gli aspetti di polizia amministrativa, con particolare riferimento alla conformità delle autorizzazioni rilasciate e al rispetto delle superfici assentite, sia gli aspetti tributari, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento del tributo comunale dovuto per l’occupazione di suolo pubblico.

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