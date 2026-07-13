Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento ha confermato la capacità di riunire protagonisti appartenenti a mondi diversi, ma accomunati da un filo conduttore preciso: l’autenticità. Tra cinema, televisione, musica, letteratura e nuovi media, gli ospiti hanno raccontato il percorso che li ha portati al successo, soffermandosi su responsabilità, fragilità, sogni e progetti futuri.

Il pubblico di Piazza Roma e delle altre location del festival ha potuto incontrare artisti che, pur vivendo esperienze professionali differenti, hanno lasciato emergere un messaggio comune: il talento da solo non basta senza impegno, sincerità e voglia di mettersi continuamente in discussione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia