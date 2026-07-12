La Giunta del Comune di Santa Croce del Sannio ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione riguardante l’intervento dei Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Isca ubicato alla contrada San Giovanni

L’amministrazione intende finanziare il progetto con il Fondo per la prevenzione del rischio sismico. Infatti, la Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico relativo al fondo per la prevenzione del rischio sismico, per l’invio di manifestazioni di interesse per la formazione di elenchi regionali di interventi strutturali, come rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riguardanti edifici e infrastrutture strategiche comunali.

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