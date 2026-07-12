“Un grave disagio ambientale interessa gli abitanti di Fontana Margiacca e delle zone limitrofe all’area industriale di Ponte Valentino”.

E’ il grido d’allarme dei cittadini della contrada di Benevento. Da diversi giorni, in particolare nelle ore notturne, i residenti sono costretti a tenere chiuse porte e finestre a causa di un intenso odore nauseabondo che rende l’aria irrespirabile. Nella notte tra il 10 e l’11 luglio il fenomeno si è manifestato indicativamente dalle 22:30 fino a dopo le 6 del mattino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia