Non è stato argomento discusso del Consiglio, bensì dalla giunta, il progetto di realizzazione di un forno crematorio approvato dal Comune di Pietradefusi. La squadra Pepe ha deciso di intraprendere le via legali contro la costruzione della struttura nella frazione di Sant’Angelo a Cancelli che potrebbe soddisfare le esigenze di Apice e altri Comuni della provincia sannita. La proposta, d’altronde, è da tempo al centro di un aspro dibattito, avversato anche da una parte della popolazione di Pietradefusi.

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