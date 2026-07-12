Una giornata straordinaria al Punto Nascita dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove nelle ultime 24 ore sono stati accolti nove bambini. Un risultato che, pur rappresentando la fotografia di un solo giorno, assume un significativo valore simbolico in un momento storico caratterizzato dal costante calo delle nascite nel nostro Paese. L’intensa attività ha visto l’intera équipe dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia impegnata nell’assistenza alle mamme e ai neonati, garantendo, come sempre, elevati standard di sicurezza, professionalità e umanizzazione delle cure.

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