La Direzione generale dell’Asl di Benevento ha fatto sapere che il Comune di Cusano Mutri è stato riclassificato da area cluster per la tubercolosi bovina ad area di attenzione, come ufficialmente comunicato dalla Uos Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

«Si tratta di un risultato che premia il grande lavoro svolto dai Servizi Veterinari dell’Asl e la collaborazione degli allevatori e delle istituzioni del territorio», sottolinea il direttore generale: «L’attività di monitoraggio, i rigorosi controlli sanitari e l’applicazione delle misure di biosicurezza hanno consentito un significativo miglioramento della situazione epidemiologica».

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