Un nuovo incidente stradale si è verificato alle porte di Sant’Agata de’ Goti, ai principi della strada provinciale che conduce a Moiano. I fatti un paio di pomeriggi addietro e, ancora una volta, con teatro dei fatti localizzato in una striscia di asfalto poco prima della Madonna di Lourdes, ad una manciata di metri dal rettilineo finale che immette nel centro saticulano. Due auto, quanto al dettaglio della dinamica, sono venute violentemente in contatto con pesanti conseguenze per entrambe le vetture.

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