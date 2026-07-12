Il Sannio non ha bisogno di nuove promesse, ma di una guida capace di unire istituzioni, Comuni, imprese e cittadini attorno a un progetto condiviso di sviluppo. Da questa convinzione nasce “Il Sannio che Riparte”, il programma con cui Claudio Cataudo si candida alla guida della Provincia di Benevento.

“La Provincia deve tornare ad essere la casa dei Comuni e degli amministratori del territorio. Nessuno conosce meglio dei sindaci e degli amministratori locali i bisogni delle comunità che rappresentano. Per questo il mio impegno sarà quello di costruire un rapporto costante di ascolto e collaborazione, affinché ogni scelta sia il risultato di un confronto vero con il territorio”. afferma Cataudo.

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