Il mercato del Benevento è finalmente entrato nel vivo: Floro Flores abbraccia i suoi primi colpi da Serie B e studia le migliori soluzioni per la sua nuova Strega. Dopo Beruatto, ecco Leonardo Sernicola: accordo raggiunto per l’esterno della Cremonese, atteso in città tra domani e martedì per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club di via Santa Colomba. Un altro rinforzo sulle fasce per il Benevento, il secondo dopo Beruatto, ma che non esclude Andrea Ceresoli: l’operazione per l’esterno di proprietà dell’Atalanta ha subito una brusca frenata nelle ultime ore ma le porte per il suo ritorno in giallorosso restano ancora aperte. Intanto Floro Flores può già contare su due certezze assolute della categoria: in due sommano oltre 350 partite tra i cadetti, un bagaglio importante d’esperienza che va ad arricchire lo spogliatoio della Strega.

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