C’è chi fa ridere partendo dalle fragilità, chi trasforma i fallimenti in una lezione di vita, chi racconta l’Italia attraverso i suoi sapori e chi continua a difendere un’idea artigianale di cinema. La seconda serata del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento ha unito mondi diversi sotto un unico filo conduttore: la ricerca dell’autenticità. Sul palco del festival si sono alternati artisti capaci di aprire una finestra sul proprio percorso umano e professionale, condividendo ricordi, dubbi, successi e nuove prospettive davanti a un pubblico partecipe.

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