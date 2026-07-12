Voci del bilancio “riviste”, novità per i permessi a costruire, una variazione al Piano urbanistico ma, soprattutto, il Siad.
Diversi i temi di rilievo affrontati dal Consiglio comunale di Apice, che nel corso della riunione di giovedì ha licenziato lo Strumento di intervento per l’apparato distributivo, con il quale l’amministrazione Pepe punta a incidere sul tessuto commerciale e, in particolare, ampliare il mercato della domenica.
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