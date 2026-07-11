La condanna inflitta all’ex sindaco di Sant’Agata dei Goti Carmine Valentino dovrebbe sfociare pure in alcuni cambi: nel consiglio del suo Comune, dove dovrebbe subentrargli il primo dei non eletti Luciano Iannotta (431 voti) e alla Rocca dei Rettori, laddove al posto del consigliere provinciale potrebbe subentrare Floriana Fioretti. Per Valentino, infatti, scatterebbe la Legge Severino che prevede la sospensione automatica di diritto (artt. 8 e 11 del D. Lgs. 235/2012) per gli amministratori locali e i membri del Parlamento che subiscono una condanna in primo grado per determinati reati gravi (ad esempio contro la pubblica amministrazione, mafia o delitti non colposi con pena superiore a un certo limite).

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