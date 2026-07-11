Si chiude con una condanna a quattro anni di reclusione il processo di primo grado a carico di Carmine Valentino, ex primo cittadino di Sant’Agata de’ Goti e attuale consigliere sia comunale che provinciale.

Il Tribunale ha accolto la richiesta del pubblico ministero Patrizia Filomena Rosa, ripristinando il reato originario di tentata concussione.

L’esponente politico era invece arrivato alla sbarra con l’accusa modificata di tentata induzione a dare o promettere utilità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia