La presenza di amianto in paese resta una costante degli interventi del gruppo di opposizione a Paduli. Dopo la costante attenzione riservata alla bonifica della fornace prima e dopo la campagna elettorale, la squadra Bonavita ha puntato il dito verso un edificio presente accanto alla chiesa di San Giovanni, in pieno centro: “Un immobile in stato di abbandono, caratterizzato da una copertura in amianto e da evidenti condizioni di degrado strutturale, con scale pericolanti e potenziali rischi per l’incolumità dei cittadini”, spiegano da ‘SiAmo Paduli’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia