Morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni. Addio alla voce di ‘Champagne’

Napoli, 11 ug. (Adnkronos) – Peppino Di Capri è morto oggi a 87 anni dopo una lunga malattia. Il cantante è scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. A dare la notizia è stato il quotidiano partenopeo ‘Il mattino’. Lascia il figlio Nico, avuto con la prima moglie, ed Edoardo e Daria, avuti con Giuliana Gagliardi.

Interprete della grande musica italiana e pianista raffinato, con Peppino di Capri se ne va un pezzo di storia della canzone, un artista che ha attraversato ottant’anni di musica italiana e internazionale con una naturalezza che appartiene solo ai grandi.

Peppino di Capri, pseudonimo di Giuseppe Faiella, era nato a Capri il 27 luglio 1939, in una famiglia dove la musica era un destino: il nonno nella banda dell’isola, il padre Bernardo con un negozio di dischi e strumenti e mille strumenti suonati nel tempo libero. Lui, a quattro anni, già si esibiva davanti alle truppe alleate di stanza sull’isola durante la guerra. A sei anni studiava pianoforte con una severa insegnante tedesca a Napoli, ma la sua vera vocazione arrivò presto: nel 1953, con l’amico batterista Ettore Falconieri, iniziò a suonare nei night club di Capri e Ischia come ‘Duo Caprese’. Quando l’insegnante scoprì le sue esibizioni, lo cacciò. Da quel momento, Peppino si dedicò completamente alla nascente musica rock d’importazione americana.

Nel 1956 lui e Falconieri si esibirono a ‘Primo applauso’, condotto da Enzo Tortora, interpretando ‘Cry’ e ‘Tu vuo’ fa’ l’americano’: vinsero e portarono a casa un televisore. Due anni dopo nacquero i ‘Capri Boys’, con Pino Amenta, Mario Cenci e Gabriele Varano: un gruppo ispirato ai rockers americani, che alternava brani napoletani rielaborati e successi statunitensi. Nel 1958, durante una serata a Ischia, furono notati da un dirigente della Carisch: arrivò il contratto discografico e il nome che sarebbe diventato leggenda, ‘Peppino di Capri e i suoi Rockers’.

Tra settembre e dicembre 1958 incideranno dieci brani negli studi Carisch. Il successo esplode con ‘Nun è peccato’, pubblicato il 28 novembre: un evergreen della canzone napoletana. Il primo 33 giri, uscito il 16 dicembre, diventa uno degli album più venduti della stagione. Nel 1959 arriva un altro trionfo con ‘Voce ’e notte’, classico del 1905 che Peppino porta di nuovo in cima alle classifiche.

Il 1960 è l’anno della consacrazione: pubblica vari 45 giri e due album, è onnipresente in hit parade, si esibisce al Ballo dei Re a Napoli e lancia evergreen come ‘Nessuno al mondo’, ‘Nun giurà’ e ‘Luna caprese’. Inizia anche la carriera cinematografica, recitando accanto a Mina e Maurizio Arena nei musicarelli dell’epoca. Nel 1961 sposa la modella torinese Roberta Stoppa, si esibisce alla Carnegie Hall e conquista il Sud America. È anche il periodo delle celebri giacche di lamé, diventate un marchio di fabbrica.

A dicembre 1961 lancia il twist in Italia con ‘Let’s Twist Again’, che nel 1962 raggiunge il milione di copie e lo porta in vetta alle classifiche. Seguono ‘Don’t play that song’, ‘St. Tropez Twist’, tournée in Germania e negli Stati Uniti, e il successo di ‘Speedy Gonzales’. Nel 1963 vince il Cantagiro davanti a Little Tony, Celentano e Paoli, scala le classifiche con ‘Roberta’ e incide ‘Baby’, versione italiana di ‘Be My Baby’.

Dopo un periodo di calo, nel 1964 partecipa a ‘Un disco per l’estate’ con ‘Solo due righe’, rielabora ‘Chiove’, incide ‘Girl’ dei Beatles e ‘Melancolie’ in sette lingue. Nel 1965 apre i concerti italiani dei Beatles. Nel 1966 incide uno dei primi brani ska italiani, ‘Operazione sole’, e partecipa al Festival di Napoli. Nel 1967 debutta a Sanremo con ‘Dedicato all’amore’. Nel 1968 incide ‘È sera’ e i Rockers si sciolgono, ma Peppino continua a esibirsi negli USA e riforma il gruppo come ‘New Rockers’.