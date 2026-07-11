Lo scorso 30 giugno i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di San Marco dei Cavoti e del Nipaaf di Benevento hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento, avente ad oggetto quattro aree interessate dai lavori di costruzione di altrettante turbine eoliche, site nei comuni di San Marco dei Cavoti e Molinara.

Il Procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D’Angelo, spiega che il provvedimento d’urgenza si è reso necessario stante la sussistenza del fumus del reato di esecuzione di lavori in totale assenza di idonei titoli autorizzativi.

Le opere, infatti, venivano portate avanti nonostante il parere espressamente negativo della Soprintendenza, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata area boscata ex lege.

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Immagini di repertorio