Clima teso alla clinica Gepos. Le sigle sindacali FP CGIL e UIL FPL di Benevento hanno lanciato un duro monito alla direzione della struttura sanitaria, formalizzando una diffida formale riguardo all’organizzazione del lavoro del personale sanitario. Al centro della contestazione ci sono il mancato rispetto dei tempi di riposo e la gestione degli orari di lavoro, ritenuti non conformi alle tutele previste dalla legge.

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