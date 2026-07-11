Il Benevento dice… 35. Ossia il numero di calciatori attualmente a disposizione di Antonio Floro Flores. L’ultimo ad aggiungersi è stato Pietro Beruatto che, dopo aver completato l’iter delle visite mediche e aver svolto anche il primo allenamento con i nuovi compagni, ha messo la firma sul contratto che lo vincolerà al sodalizio di via Santa Colomba per le prossime tre stagioni. Con l’acquisto del laterale cresciuto nel settore giovanile della Juventus, la Strega ha riempito la lista over. Almeno formalmente. Attualmente, infatti – anche senza considerare i giocatori rimasti fuori dalla lista dei convocati – gli over che compongono la rosa del Benevento sono già 18, soglia oltre la quale non è possibile andare. In realtà, però, il club giallorosso ha la possibilità di fare spazio in organico visto che in questa lista rientrano pure giocatori considerati fuori dal progetto tecnico come Borghini, Celia e Manconi, così come elementi reduci da infortuni gravi come Ricci e Simonetti.

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