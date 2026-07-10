E’ stato effettuato come da programma ieri mattina il viaggio di ricognizione del convoglio ferroviario Eav sulla ristrutturata e modernizzata linea Benevento-Napoli Cancello, con un passaggio presso la riqualificata stazione Appia e fino alla stazione di Cervinara.

A bordo dirigenti Eav, tra cui il responsabile investimenti Tommaso Esposito, il consigliere regionale Pellegrino Mastella e sindaci dei centri toccati dalla tratta, tra cui il primo cittadino del capoluogo, Clemente Mastella, il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, il sindaco di Apollosa Danilo Parente, il sindaco di Cervinara Filuccio Tangredi, il sindaco di Airola Vincenzo Falzarano.

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