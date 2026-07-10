L’inciucio? Lo avete fatto voi, tra Mastella e Rubano.

Se Pasquale Giuditta non era stato tenero con il Partito democratico, in particolare con Del Basso De Caro, altrettanto dura è la replica della segretaria cittadina dem Rosa Razzano. Che, in tale veste, sente di dover intervenire di fronte alle dichiarazioni del coordinatore di Noi di Centro, che “mostrano un nervosismo del tutto ingiustificato”.

“L’onorevole Del Basso De Caro, infatti, non ha detto assolutamente nulla che già non si sapesse, e non c’è alcun bisogno di alzare i toni, anche perché la storia recente e i fatti parlano da soli”.

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