Un progetto pilota che nasce nel cuore del Sannio, nell’ambito dell’attuazione della Strategia nazionale per le aree interne. Parliamo del Parco del Tammaro, proposta di valorizzazione integrata del patrimonio ambientale, paesaggistico e naturalistico dell’area che ricade nei Comuni di Pesco Sannita e Pietrelcina.

L’iniziativa rientra nel novero degli interventi promossi dall’Area Interna ‘Tammaro-Titerno’, traghettata dall’associazione Sannio Smart Land, guidata dal Comune di Castelpagano.

La giunte comunali di Pesco Sannita e Pietrelcina hanno approvato uno schema di accordo con Castelpagano per l’attuazione dell’intervento.

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