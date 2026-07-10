Nuovo sviluppo giudiziario per la morte di Mario Capobianco, 68enne di Benevento, dopo l’aggressione subita da parte del 37enne Armando Mercurio. Un episodio drammatico, il 24 gennaio scorso, al rione Libertà.

Il pubblico ministero Giulio Barbato, sulla base degli elementi prospettati dall’avvocato Vittorio Fucci e dai familiari di Capobianco, sui quali sono state svolte considerevoli e determinanti indagini, ha riformulato il capo di imputazione nei confronti di Mercurio, da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato.

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