Nessuna illegittimità nella manifestazione elettorale organizzata dall’allora dirigente Gennaro Santamaria.
E’ toccato al vicesindaco Francesco De Pierro ribattere, ieri mattina in Consiglio, all’interrogazione prodotta dai consiglieri comunali Francesco Farese, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Floriana Fioretti, Marialetizia Varricchio e Giovanna Megna. A parere del vice di Mastella, l’iniziativa dell’ex dirigente non ha nessuna attinenza, legame o vincolo di sorta con l’attività amministrativa.
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