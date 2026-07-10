Si è risolto con un’immediata rimessa in libertà il fermo per due dei tre soggetti coinvolti nel blitz antidroga scattato mercoledì sera a Telese Terme. Il Pubblico Ministero della Procura presso il Tribunale di Benevento, la dottoressa Capitanio, ha infatti disposto la scarcerazione di Giuseppe De Rosa, trentatreenne del capoluogo sannita, e di Liberato Ruggiero, quarantenne originario di Moiano ma residente nella cittadina termale. Entrambi gli uomini sono assistiti e difesi nel procedimento dagli avvocati Vittorio Fucci e Antonio Leone.

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