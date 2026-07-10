Il Benevento batte un colpo. Un altro, il quinto di questa sessione estiva e probabilmente anche il più importante, almeno per il momento, visto che è il primo dei nuovi arrivi a vantare già un’esperienza corposa in Serie B. Si tratta di Pietro Beruatto, profilo che il club di via Santa Colomba aveva in pugno ormai da qualche giorno. L’accelerazione lungo la strada della chiusura è arrivata mercoledì sera, quando il Benevento ha convocato il calciatore in città per le visite mediche e test atletici: la prima parte è andata in scena ieri mattina e, in attesa di completare l’iter nella giornata odierna, nel pomeriggio il mancino scuola Juventus ha già svolto il primo allenamento agli ordini di Floro Flores e ha avuto modo di conoscere i suoi nuovi compagni.

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