Nella giornata di oggi San Bartolomeo in Galdo accoglierà per la quarta volta nella sua storia, la leggendaria Milano-Taranto, la rievocazione storica per moto d’epoca più famosa d’Italia. Una maratona d’altri tempi che attraversa lo Stivale, un vero museo itinerante che unisce la passione per i motori d’epoca, la cultura e l’amore per i territori.
La carovana e i centauri arriveranno a partire dalle ore 11:30 in Via Regina Margherita per una sosta di controllo orario.
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