Il tratto di strada su Corso Umberto I antistante il Palazzo Ducale ha ospitato la serata inaugurale dell’edizione 2026 di ‘E…state ’nd ‘u Rione’. L’evento è partito ufficialmente nel cuore del Rione Corso Umberto I – dove l’edificio storico fa da cornice e ospita la sede della Pro Loco – e ha visto la partecipazione anche del Rione Via Roma. La manifestazione ha registrato una grande partecipazione dimostrando che il vero motore immobile e l’anima pulsante dell’iniziativa sono i Rioni e l’impegno dei loro abitanti.

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