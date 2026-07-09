Due giovani sono stati arrestati da agenti della Polizia di Stato, con l’ausilio di un carabiniere libero dal servizio, dopo raid predatorio in un centro commerciale cittadino. Intervento scattato dopo segnalazione nei confronti di un 26enne e di un 28enne di origine rumena, scorti mentre trafugavano merce di valore dentro un supermercato della città. I due balordi peraltro erano già stati messi in fuga da personale della stessa attività commerciale, ma erano riusciti a conservare la refertuiva. Uno dei due è stato fermato da agenti Polizia di Stato poco lontano dal supermercato. L’altro da carabiniere libero dal servizio mentre tentava la fuga sull’Appia.

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