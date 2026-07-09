Pasquale Giuditta a testa bassa contro Umberto Del Basso De Caro. Il responsabile regionale di Noi di centro teme che il Pd possa fare “accordicchi” e “inciuci” con il centrodestra alle elezioni provinciali del 26 luglio. E, nonostante, l’ex sottosegretario ai Trasporti sostenga che non darà indicazioni di voto, Giuditta chiede l’intervento deciso dei vertici regionali dem.

“Un ex leader del Pd tradisce campo largo solo per odio contro Mastella: inaccettabile, chiediamo tavolo regionale e un intervento deciso”, dice Giuditta, che evidentemente non ha gradito le dichiarazioni rese a Lab tv dal leader del Pd sannita.

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