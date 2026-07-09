Un primo segnale di ripartenza per la linea Valle Caudina. Oggi circolerà un convoglio Eav con ricognizione tecnica sulla Benevento-Napoli via Cancello, con rappresentanze istituzionali. Il cronoprogramma prevede, nel prossimo e ormai non lontano autunno, gli ultimi adempimenti su sicurezza tecnica e omologazione Ansfisa e a gennaio 2027 il ritorno all’esercizio operativo con corse quotidiane da Benevento a Napoli e viceversa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia