Lavoro: cresce consulenza Hr, 1 impresa su 3 investe in Risorse umane, change management e formazione

Roma, 9 lug. (Labitalia) – La gestione delle persone si conferma una leva sempre più strategica per la competitività delle imprese italiane. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, nuove esigenze organizzative e crescente difficoltà nel reperire competenze specialistiche, aumenta l’attenzione verso la consulenza Hr, il change management e la formazione, considerati oggi strumenti essenziali per sostenere crescita e innovazione. È in questo scenario che Assoconsult, l’associazione di Confindustria che rappresenta le società di consulenza direzionale e organizzativa, ha rinnovato i propri vertici nominando Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group, vicepresidente con delega al marketing associativo & posizionamento.

“Abbiamo scelto di istituire per la prima volta questa vicepresidenza – commenta Alberto Antonietti, neo presidente di Assoconsult – perché crediamo che oggi lo sviluppo e l’ampliamento della base associativa siano sempre più centrali nel racconto e nel posizionamento della consulenza in Italia. Il settore evolve insieme al mercato, si arricchisce di nuove specializzazioni e coinvolge un numero crescente di realtà. Per questo cresce l’esigenza di una casa comune capace di rappresentarle, tutelarne gli interessi e rafforzarne l’attività di advocacy”. Nel suo nuovo incarico, Joelle Gallesi porterà all’interno dell’associazione una visione orientata a consolidarne il posizionamento come punto di riferimento per aziende, istituzioni e opinione pubblica sui temi della consulenza manageriale, attraverso una proposta associativa sempre più vicina alle esigenze delle diverse realtà che compongono il settore, dalle grandi società di consulenza, alle pmi fino alle realtà altamente specializzate. Parallelamente, promuoverà una crescita della base associativa fondata sulla partecipazione attiva degli associati.

“Sono onorata – dichiara Joelle Gallesi, managing director di Hunters Group e vicepresidente marketing associativo & aosizionamento di Assoconsult – di poter contribuire, in questo nuovo ruolo, al percorso di crescita di Assoconsult. Credo che oggi sia il momento di consolidare ulteriormente il ruolo della consulenza manageriale italiana, valorizzando le competenze presenti nel settore e rafforzando il dialogo tra aziende, istituzioni e professionisti. Solo una rappresentanza capace di generare valore concreto per i propri associati può accompagnare la crescita delle organizzazioni e contribuire alla competitività del nostro Paese”.

Secondo l’analisi di Assoconsult, la consulenza legata al capitale umano non rappresenta più una prestazione accessoria, ma un investimento che incide significativamente sui bilanci delle aziende: il 29,6% delle imprese italiane ha attivato servizi di consulenza Hr, change management e formazione e, per il 17,3% delle realtà interpellate, l’area Hr rientra tra le principali voci di investimento. Un segnale particolarmente interessante arriva dalle aziende di dimensioni più contenute. La propensione ad aumentare gli investimenti in consulenza nei prossimi mesi risulta infatti più elevata tra le microimprese (33%) e tra le piccole aziende (27%), evidenziando come i processi di trasformazione organizzativa stiano interessando in modo sempre più diffuso il tessuto produttivo italiano.

A incidere su questo sviluppo è anche il crescente ricorso all’intelligenza artificiale, oggi tra le principali priorità per le organizzazioni. L’innovazione tecnologica sta infatti modificando processi, ruoli e modelli organizzativi, alimentando la domanda di figure professionali capaci di integrare competenze digitali, analitiche e visione manageriale.

“Le imprese – continua Joelle Gallesi – stanno affrontando trasformazioni sempre più rapide e complesse, mentre il gap di competenze continua ad ampliarsi. Per questo la consulenza in ambito Risorse umane sta assumendo un ruolo sempre più centrale: non riguarda soltanto la gestione delle persone, ma rappresenta una leva determinante per accompagnare innovazione e crescita. Oggi la capacità di attrarre, sviluppare e valorizzare i talenti è parte integrante della strategia di ogni organizzazione”.

L’evoluzione del mercato del lavoro e l’accelerazione tecnologica stanno ridefinendo anche il ruolo delle società di head hunting, chiamate a integrare sempre più competenze di advisory e supporto ai processi di trasformazione organizzativa. “La sfida oggi – sottolinea Joelle Gallesi – non è semplicemente trovare il candidato giusto, ma aiutare le aziende a comprendere quali competenze serviranno domani. L’head hunting è sempre più chiamato a supportare la progettazione di nuovi ruoli, lo sviluppo del potenziale delle persone e la costruzione di modelli organizzativi coerenti con gli obiettivi di business”.

“Nei prossimi anni il valore si concentrerà – assicura – nelle società Hr capaci di generare un impatto concreto e misurabile, accompagnando le imprese nell’implementazione del cambiamento e non soltanto nella sua definizione. L’intelligenza artificiale agirà da acceleratore di questo percorso, ma la relazione di fiducia e la centralità delle persone resteranno gli elementi distintivi per creare valore nel lungo periodo. Anche come Assoconsult vogliamo accompagnare questa evoluzione, contribuendo a consolidare una cultura della consulenza capace di sostenere la competitività del sistema Paese”.

Con la nomina di Joelle Gallesi alla vicepresidenza marketing associativo & posizionamento, Assoconsult rafforza il proprio impegno nel promuovere una consulenza manageriale sempre più vicina alle esigenze delle imprese e protagonista delle grandi trasformazioni economiche e organizzative del Paese.