Dolore a Guardia Sanframondi per la scomparsa di Piera Smeriglio: proclamato il lutto cittadino

Cordoglio e dolore per la scomparsa di Piera Smeriglio, giovane e brillante ricercatrice di fama internazionale, originaria di Guardia Sanframondi, dove è stato proclamato il lutto cittadino per il 10 luglio, giornata in cui si terranno le esequie della scienziata nel centro natio.

“Dopo un percorso di eccellenza che l’ha portata anche alla Stanford University School of Medicine, svolgeva attività di ricerca in Francia, dove si occupava di epigenetica e dei meccanismi molecolari delle patologie neuromuscolari, offrendo un contributo significativo alla ricerca biomedica internazionale. Il suo talento, la sua determinazione e il suo impegno rappresentano un esempio per le nuove generazioni. La comunità accademica si stringe con affetto e profonda vicinanza alla sua famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene” così il ricordo e il cordoglio dall’Università degli Studi del Sannio dove si era laureata in Biotecnologie.

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