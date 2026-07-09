“Prima di condividere questa importante notizia abbiamo ritenuto doveroso attendere che l’Azienda Sanitaria formalizzasse le proprie determinazioni. Riteniamo infatti che le Istituzioni debbano parlare innanzitutto attraverso gli atti ufficiali. Per questo motivo il Comune di Bucciano ha sempre rappresentato la propria posizione esclusivamente nelle sedi istituzionali, formalizzando ogni iniziativa e attendendo la conclusione del procedimento amministrativo prima di informare la cittadinanza”.

È la nota ufficiale che viene dal Comune di Bucciano all’indomani della pubblicazione dell’atto Asl, il 486 di ieri 8 luglio, a mezzo del quale la stessa Asl Benevento ha disposto il trasferimento dell’Unità Operativa “Centro di Salute Mentale” e del Centro Diurno presso la struttura comunale sita in Bucciano, in Via Gavetelle.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia