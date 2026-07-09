Verrà inaugurata il prossimo24 luglio 2026 alle 16, in via Scalo ferroviario, la nuova palestra comunale di Campolattaro.

Al taglio del nastro, presieduto dal sindaco Simone Paglia, prenderà parte un parterre di massime autorità civili, militari, religiose e accademiche della provincia di Benevento e della Regione Campania.

Saranno presenti anche molti Sindaci del territorio, a testimoniare la forte coesione istituzionale che unisce i comuni del Sannio.

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